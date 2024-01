Un emoji sur Twitter est-il une manipulation de cours boursier ?

En août 2022, Ryan Cohen, entrepreneur canadien et fondateur de Chewy, société de vente en ligne de produits pour animaux, publie sur Twitter un commentaire accompagné de l'emoji « sourire ». Ce symbole, anodin pour le grand public qui l’utilise massivement, a un autre sens pour les boursicoteurs. Cet emoji est interprété par les initiés comme un signal de hausse imminente en bourse. Le tweet, réagissant à un article sur les difficultés de Bed, Bath & Beyond, a un effet immédiat : le cours de l'action de l'entreprise s'envole, passant de 10,63 à 16 dollars en quelques jours.



Ça aurait pu n’avoir aucun lien, si ce n’est que Ryan Cohen est loin d’être indépendant de l’entreprise. En fait, l’homme d’affaires détenait, à l’époque, environ 12% des parts de Bed, Bath & Beyond. Et peu après le bond en Bourse, il vend soudainement ses actions, empochant au passage 55 millions d'euros. Cette transaction provoque une chute vertigineuse de l'action, précipitant l'entreprise vers la faillite.