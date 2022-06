Vers une hausse des prix des repas dans les cantines scolaires

Hausse du coût des matières premières, des transports, de l'énergie… Les fournisseurs des collectivités locales en charge de la restauration collective dans les écoles primaires ne peuvent guère faire autrement que de facturer plus cher leurs produits. Et les communes sont dans une impasse : soit absorber ces augmentations, mais leur budget n'est pas extensible à l'infini. Soit les répercuter sur le prix des repas.



« Les fournisseurs nous ont écrit pour nous dire que les mesures d’indexation prévues dans les marchés n’étaient pas suffisantes », explique à Franceinfo Philippe Laurent, vice-président de l'Association des Maires de France (AMF), et lui-même maire de Meaux. Les fournisseurs demandent donc de renégocier les termes et les prix, forcément à la hausse.