Victorieux contre Elon Musk, des avocats réclament 6 milliards de dollars d'honoraires

En janvier dernier, une décision de justice a annulé le plan de rémunération accordé à Elon Musk par Tesla en 2018, jugé excessif par des actionnaires de l'entreprise. Ce plan controversé avait été initialement approuvé puis critiqué pour avoir été adopté sur la base d'informations jugées « erronées » et « trompeuses ». La justice américaine a qualifié la rémunération d'Elon Musk d'« insondable », mettant en lumière les montants vertigineux en jeu et les possibles manquements en matière de gouvernance d'entreprise.



Suite à cette victoire judiciaire, les cabinets d'avocats impliqués ont formulé une demande hors norme : être payés en actions Tesla pour leurs frais de justice, une somme avoisinant les 6 milliards de dollars. Cette requête, si elle était acceptée, attribuerait aux avocats près de 1% du capital de Tesla, les propulsant ainsi parmi les dix plus grands actionnaires de la société. Une telle situation est sans précédent tant par l'ampleur de la demande que par sa nature, les avocats soulignant l'impact significatif de leur travail sur la valorisation et la gouvernance de Tesla.



La réaction d'Elon Musk ne s'est pas fait attendre. L'entrepreneur, connu pour ses prises de position tranchées, a qualifié la demande d'honoraires de « criminelle », exacerbant ainsi le débat sur la juste rémunération du travail juridique dans des affaires d'une telle envergure.