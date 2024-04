Voiture électrique : l’Alfa Romeo Milano va-t-elle changer de nom ?

Le ministre Adolfo Urso et le gouvernement italien utilisent cette loi pour exercer une pression sur Alfa Romeo et, plus largement, sur le groupe Stellantis, afin de rapatrier la production en Italie. Le choix du nom « Milano », une ville emblématique de l'Italie, pour un véhicule non produit sur le sol italien, a également une dimension culturelle forte.



D’une manière générale, le gouvernement italien semble de plus en plus opposé à la stratégie de Stellantis, gorupe issu de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler Automotives. Alors que la direction du groupe est assurée par le français Carlos Tavares, ce dernier a du mal à rassurer les Italiens concernant la production de voitures en Italie. De quoi crisper les tensions alors que Fiat a toujours été une pierre angulaire de l’économie italienne et de son industrie.