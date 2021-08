Apple bientôt contrainte d’adopter l’USB-C pour ses chargeurs ?

L’objectif que poursuit l’Union européenne depuis plusieurs années maintenant est celui de réduire la quantité de déchets électroniques, et notamment la myriade de chargeurs qui, chaque année, sont achetés par les consommateurs. Ces derniers n’ont pas forcément le choix : plusieurs types de chargeurs se partagent le marché de l’électronique grand public : l’ancien USB Micro-B, majoritaire encore en 2019, l’USB-C et le Lightning, propriété d’Apple.



Chez les deux premiers, associés aux appareils Android, la tendance est à la disparition de l’USB Micro-B au profit de l’USB-C, embarqué dans les nouveaux modèles, notamment de smartphones. Mais le dernier, le port Lightning, fait de la résistance : propriété d’Apple, cette dernière ne veut pas l’abandonner, notamment car il oblige ses utilisateurs à racheter chez elle des chargeurs en cas de besoin. Toutefois, Apple est loin de représenter la majorité du marché de l’électronique en Europe, et l’Union européenne préfère donc se diriger vers la technologie USB-C pour forcer l’harmonisation.