Cryptomonnaies non-déclarées : le fisc va serrer la vis

Les cryptomonnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Ripple fonctionnent sans l'intermédiation des banques, offrant anonymat et flexibilité. Cependant, cette caractéristique pose un problème majeur : l'évasion fiscale. En France, bien que près de 5 millions de personnes possèdent des cryptomonnaies, seulement 150 000 déclarations ont été faites auprès des autorités fiscales. Soit seulement 3% des détenteurs.



En plus des préoccupations internes, l'Union européenne et d'autres instances internationales poussent pour une régulation accrue afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales. Les cryptomonnaies sont en effet l’outil privilégié par les pirates informatiques ou encore les terroristes pour obtenir des fonds de manière anonyme et sécurisée.