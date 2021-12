E-commerce : acheter des livres coûtera plus cher à cause de la livraison

L’objectif de la loi « visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité » dans le secteur de la librairie est simple : empêcher les géants du e-commerce d’offrir les frais de port lors de l’achat de livres sur Internet. Adoptée à l’unanimité par le Sénat en deuxième lecture le 16 décembre 2021, la loi cible Amazon et sa politique : le géant proposait à ses clients la livraison à 1 centime d’euro, depuis que la livraison gratuite était interdite.



Une somme dérisoire sur laquelle les librairies indépendantes ne pouvaient pas s’aligner, et qui était jugée comme étant une distorsion de la concurrence. Désormais, avec l’adoption du texte, la livraison de livre « ne peut pas être offerte par le détaillant à titre gratuit ». Mieux : un tarif minimum sera fixé par un arrêté ministériel, ce qui obligera Amazon à l’appliquer.