Impôts : quand faut-il déclarer ses biens immobiliers ?

La déclaration doit être effectuée avant le 1er juillet 2024, sous peine d'une amende de 150 euros par bien non déclaré. Pour accompagner les propriétaires dans cette démarche, la Direction générale des Finances publiques a mis en place une assistance, disponible via une vidéo explicative "pas à pas" et un formulaire papier pour ceux qui ne peuvent pas déclarer en ligne. Sur le site impots.gouv.fr il est en outre possible de trouver des explications détaillées sur la déclaration et comment elle doit être faite.



Contrairement à 2023, année de lancement durant laquelle les couacs ont été légion sur le site ce qui a causé des difficultés aux propriétaires, en 2024 les problèmes sont résolus. De fait, le fisc pourra désormais estimer que toute déclaration non effectuée l’est de la seule volonté du propriétaire, et risque fortement de commencer à sanctionner.