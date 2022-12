La portabilité du numéro de téléphone étendue aux lignes fixes

Le changement annoncé par l’Arcep est lié au changement de technologie utilisée dans la téléphonie. Le vieux réseau cuivre est en train de disparaître, et sera mis hors service dans les années à venir. À sa place, les box Internet ont pris le relais… et ça change tout. Pour téléphoner de leur fixe, les Français utilisent désormais majoritairement la VoIP (Voix sur IP) : l’appel passe par le réseau Internet.



De fait, malgré la présence des 01, 02, 03, 04 ou encore 05 dans les numéros (et même 09), la répartition géographique qu’ils représentent n’a plus de sens. Elle était nécessaire pour diriger les appels sur le réseau cuivre, mais la technologie est obsolète. L’Arcep a donc décidé d’élargir la portabilité du numéro, déjà disponible pour les numéros de portable, aux téléphones fixes.