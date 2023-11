Label 'Préparé sur Place' : quels enjeux pour les restaurateurs ?

L'un des principaux défis sera d'adopter et de se conformer à la nouvelle définition du "préparé sur place". Les restaurateurs devront revoir leurs processus de préparation pour s'assurer qu'ils répondent aux critères du label. Ce qui risque de nécessiter des ajustements dans la sélection des ingrédients, les méthodes de cuisson et même la formation du personnel.



Pour les clients, le label "préparé sur place" promet une plus grande transparence et une assurance de qualité. Ce qui pourrait se traduire par une confiance accrue dans les choix de restaurants et, potentiellement, une augmentation de la clientèle pour les établissements. Olivia Grégoire souligne l'importance de cette initiative : « Nous devons promouvoir le 'préparé sur place' pour garantir une meilleure information aux consommateurs ».