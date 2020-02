Le « Cartel des titres-restaurant » à nouveau sous enquête

Le 18 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence avait infligé une amende record aux quatre entreprises spécialisées dans les titres-restaurant : Endenred, Sodexo, Up et Natixis.L’Autorité les a jugés coupables d’avoir complètement fermé le secteur à d’autres entreprises, notamment en limitant et freinant le développement de startups.Endered, qui avait annoncé dès le départ vouloir faire appel de la décision,comme le confirme son PDG Bertrand Dumazy sur BFM Business le 28 février 2020. « Nous contestons très vivement et très fermement le jugement » a-t-il déclaré.