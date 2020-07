Les répliques de la Ferrari 250 GTO pourront être vendues

Loin de baisser les armes, Ares Design s’est alors tournée vers l’Office européen de droit d’auteur, l’EUIPO. L’entreprise, basée à Modène, a utilisé une clause qui dit qu’une marque, si elle n’est plus utilisée par une entreprise durant cinq ans ou plus, n’est plus propriété de l’entreprise qui l’a enregistré. Or, selon l’EUIPO, qui a rendu sa décision en juillet 2020, la marque GTO tombe bien dans ce cas de figure : le groupe italien n’avait utilisé la marque GTO que pour des petites voitures de modélisme, et non pour créer de véritables voitures. La marque GTO est donc libre.



Ares Design semble donc avoir le feu vert pour créer ses copies de 250 GTO. Pas, toutefois, de quoi voir leur nombre se multiplier sur les routes : les modèles seront basés sur les Ferrari F12 ou 812 Superfast et devraient coûter, malgré tout, plus d’un million d’euros.