Micromania : des « pratiques commerciales trompeuses » identifiées et sanctionnées

C’est avec un bandeau jaune publié sur toutes les pages du site de l’enseigne, mais également sur les réseaux sociaux, que Micromania doit informer ses clients passés et futurs : elle a été enjointe par la DDPP de « cesser des pratiques commerciales trompeuses en matière de garantie ». En cause, « divers manquements et infractions » concernant la garantie légale de conformité et les garanties commerciales.



En particulier, après une enquête nationale, Micromania a été reconnue coupable d’avoir « présenté une information confusionnelle sur les droits des consommateurs » en ce qui concerne les garanties légales et commerciales. Une pratique commerciale trompeuse qui n’est pas unique : pas moins de trois infractions ont ainsi été identifiées.