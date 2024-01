Paiement par carte bancaire : un tiers des taxis ne respecte pas la loi

La loi Grandguillaume ne laisse pas place à l’interprétation au sujet du paiement par carte : les taxis ont l’obligation de l’accepter. Une des mesures prises dans le cadre de cette loi ayant eu pour objectif de réglementer la concurrence entre les taxis et les plateformes de VTC.



Pour garantir ce droit, chaque taxi doit être équipé d'un terminal de paiement électronique fonctionnel et visible. Cet équipement s'ajoute au taximètre et à l'imprimante, nécessaires pour fournir une note de course détaillée.