Retour d’expérience sur les politiques d’intégration post-fusion dans le secteur public

Autrefois réservées au secteur privé, les opérations de fusion se sont largement répandues dans la sphère publique, après la vague de réformes successives de modernisation de l’état (LOLF, RGPP…). Compte tenu des fortes contraintes sur les ressources qui marquent les transformations contemporaines de l’organisation de l’Etat, cette manœuvre stratégique est souvent associée à une politique de rationalisation (économie d'échelle). Pourtant certains exemples dans le secteur public montrent que l’intention stratégique associée à ce type de manoeuvre peut aussi être au service d’une recherche de complémentarité et non plus uniquement de l'efficience. Ainsi, les opérations de croissance externe reposant sur une logique de co-développement semblent particulièrement pertinentes pour combiner des compétences clés entre des entités publiques composées d’experts (scientifiques, médicaux, académiques, administratifs), à l'instar des institutions de recherche et d’enseignement supérieur.



Cet article se propose de revenir sur deux cas de rapprochements institutionnels issus de trois entités regroupées, en vue de former une identité unique et singulière, emblématique de stratégies nouvelles en matière de croissance externe (innovation conjointe). Le premier cas concerne la création de l’université unique de Strasbourg. Le second porte sur le rapprochement des trois hôpitaux universitaires au Québec Dans le premier cas, l’objectif du rapprochement est de créer une université pluridisciplinaire, comportant à sa création des formations couvrant tous les domaines universitaires, comme le montre son offre de formation qui s'organise en cinq grands domaines (Arts, lettres, langues ; Droit, économie et sciences politiques ; Sciences humaines et sociales ; technologies et Santé). Ces différentes formations où sont regroupés, unités de recherche, instituts et écoles doivent permettre de créer de véritables synergies, malgré des champs d'études éloignés. Elle doit contribuer aussi à améliorer la visibilité de l'institution à l’international et de renouveler le modèle de gouvernance. Dans le second cas étudié, l’intention est d'accompagner les transformations de la médecine hospitalière et d'améliorer l'efficience de l'organisation des soins.



Ces deux rapprochements de nature stratégique impliquaient par conséquent de relever un certain nombre de défis techniques et relationnels pour pouvoir valoriser les complémentarités stratégiques, notamment en matière d'organisation et de légitimation.



Notre recherche vise à montrer l'intérêt du modèle de la traduction, en tant que prisme de lecture pertinent pour décrypter ces enjeux, en s'intéressant à la fabrication des réseaux sociotechniques et à l’évolution des relations entre les acteurs. Resituée dans une perspective relationnelle, l’adhésion à de nouvelles orientations stratégiques ne dépend pas tant de leurs qualités intrinsèques que de l’agrégation des intérêts qu’elles mobilisent. Plus précisément, l’émergence d’un changement dans une organisation donnée dépend moins de son contenu que du degré de cohésion qu’il suscite. Ainsi, selon l'approche théorique de l'acteur-réseau (ou théorie de la traduction) l'innovation est considérée comme un construit aux dimensions sociales (gestion des équipes et interactions sociales) et techniques (recherche, gestion, pédagogie, administration, ingénierie). L'innovation devient alors un objet en constante évolution, façonné réciproquement par ces deux dimensions indissociables. L'originalité de cette approche par rapport aux théories classiques repose par conséquent sur la prise en compte d'acteurs humains mais aussi d'entités non-humaines de toutes sortes, appelées ici "objets". Cette spécificité en matière d'analyse est importante puisqu’elle autorise à rendre compte du rôle des non-humains dans l’action collective, et permet en ce sens de mieux cerner les conditions d’émergence de l’innovation.. D'autre part, acteurs humains et non-humains se constituent mutuellement à travers le réseau sociotechnique et l'innovation résulte nécessairement de leur mise en relation.