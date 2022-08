En Italie, Domino’s Pizza fait faillite face à la concurrence locale

La chaîne Domino’s Pizza, fondée en 1960, a conquis le monde : elle est présente dans plus de 80 pays, et notamment depuis 1989 en France. Mais l’Italie résistait à son plan d’expansion jusqu’à ce qu’en 2015 le premier restaurant du groupe ouvre ses portes dans la péninsule. Domino’s Pizza espérait se frayer une place malgré la concurrence locale, avec des ambitions majeures pour le marché italien où la pizza est reine.



Selon le projet, Domino’s Pizza aurait dû, en environ 15 ans, ouvrir plus de 800 restaurants sur l’ensemble du territoire. Une implantation nationale, en somme, qui axait son expansion sur la livraison à domicile, rarement proposée par les pizzerias italiennes, et sur les recettes originales des pizzas à l’américaine. Mais proposer aux Italiens une pizza à l’ananas, alors que la majorité des potentiels clients la considère une hérésie, aura été une erreur.