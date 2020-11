Danone supprime 2.000 emplois, dont 500 en France

Danone entend réaliser des économies de l'ordre de 700 millions d'euros dans ses frais généraux et d'administration. Pour y parvenir, le groupe va supprimer jusqu'à 2.000 postes dans ses sièges partout dans le monde, dont 400 à 500 emplois en France, essentiellement des directeurs et des managers, a précisé Emmanuel Faber, le PDG de l'entreprise. L'objectif de ce plan baptisé « Local First » est de redonner « du pouvoir à l'échelon local » dans les pays où Danone exerce une activité. Davantage de flexibilité locale donc, au détriment des couches managériales.



Danone souffre de la crise sanitaire. Les gouvernements ont fait fermer de nombreux bars, cafés et restaurants, qui sont des clients importants du groupe agroalimentaire et en particulier de ses eaux. La vente d'eaux en bouteille a fondu de plus de 20%. Durant les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 5,4%, à 18 milliards d'euros.