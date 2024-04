Obsolescence programmée : le spectre des « voitures jetables » en 2044

HOP propose plusieurs solutions pour contrer cette tendance à la non-réparabilité. L'une des principales revendications est la mise en place de garanties de réparabilité pour les batteries et l'imposition de normes strictes de réparabilité à l'échelle européenne. Ces mesures viseraient à assurer que les véhicules puissent être réparés à un coût raisonnable et restent en circulation plus longtemps, réduisant ainsi leur impact environnemental.



Laetitia Vasseur, cofondatrice de l'association, insiste sur l'importance de ces changements : « Si rien ne change, nous allons tout droit vers des voitures jetables en 2044 ». Elle rappelle que l'indice de réparabilité, initialement appliqué aux appareils électroménagers et devenu indice de durabilité, devrait être un modèle à suivre pour le secteur automobile.



À l'approche des élections européennes, HOP lance une pétition visant à interdire la vente de voitures irréparables en Europe. Cette initiative est une tentative de sensibiliser les futurs législateurs et le grand public sur l'importance de la réparabilité des véhicules pour l'économie circulaire et la réduction des déchets. La pétition cible également la menace d'obsolescence logicielle, un problème croissant avec la multiplication des véhicules connectés.



Le rapport de HOP projette une vision dystopique pour 2044, où les voitures électriques auraient une durée de vie réduite en raison de batteries non réparables. Cette perspective est contrastée avec la situation actuelle où, par exemple, la Zoe de Renault, lancée en 2012, montre encore 80 % de sa capacité initiale après une décennie. L'association appelle donc à une prise de conscience et à une action immédiate pour éviter que ce scénario ne devienne réalité, et affirme l'urgence de développer un modèle durable pour le secteur automobile européen.