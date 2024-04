Le FMI n'est guère optimiste pour la croissance en Europe

Selon le FMI, la zone euro affichera une croissance particulièrement faible cette année, avec une prévision abaissée à seulement 0,8 %, en baisse par rapport à l'optimisme initial de 0,9 %. Des pays clés comme l'Allemagne et la France affichent des taux de croissance particulièrement bas, avec respectivement 0,2 % et 0,7 %.



Pierre-Olivier Gourinchas, chef économiste du FMI, prévoit un rebond de la croissance européenne, mais à partir de niveaux très bas. Les répercussions des chocs passés, tels que la pandémie de COVID-19 et la hausse des prix de l'énergie, continuent de peser lourdement sur l'activité économique, aggravées par une politique monétaire restrictive. Le maintien d'une croissance élevée des salaires et une inflation persistante des services pourraient retarder le retour à des taux d'inflation plus proches de l'objectif de la Banque centrale européenne.



Le rapport du FMI met également en lumière les défis concernant les finances publiques en Europe. Malgré une baisse des prix de l'énergie qui a contribué à atténuer les pressions inflationnistes, les taux d'intérêt restent élevés et l'évolution des dettes publiques est source d'inquiétude.