L'État vient au secours d'Atos

Bruno Le Maire a également indiqué que l'opération était dirigée par l'Agence des participations de l'État, mais avec le souhait que l'État ne soit pas le seul acteur impliqué. Des discussions seraient en cours avec d'autres industriels français, notamment dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique, pour consolider une alliance nationale autour de ces technologies.



L'intervention de l'État pourrait ouvrir la voie à une nationalisation partielle ou totale des activités stratégiques d'Atos, tout en permettant la création d'une structure où l'État serait minoritaire. Ce partenariat envisagé avec d'autres géants tels que Thalès et Dassault dans les activités militaires pourrait renforcer la position d'Atos sur le marché et redéfinir son plan stratégique de redressement.



Toutefois, l'annonce de l'ajustement du plan d'affaires d'Atos pour 2024-2027 a entraîné une chute de près de 10% de l'action de l'entreprise, mettant en évidence les défis financiers et stratégiques auxquels elle est confrontée.



Cette démarche de l'État montre une volonté claire de protéger les industries et technologies clés, une démarche qui s'inscrit dans une vision à long terme de la souveraineté et de la sécurité nationales. Alors que la date limite pour les propositions de refinancement a été décalée au 3 mai, le marché et les parties prenantes attendent de voir comment Atos et l'État français vont collaborer pour naviguer dans ces eaux tumultueuses.