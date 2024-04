Face à de mauvais résultats, Tesla mise sur la conduite autonome et les véhicules plus abordables

Tesla ne s'est pas contenté de réduire ses coûts face à cette baisse. La firme a investi massivement, injectant 2,8 milliards de dollars dans divers secteurs tels que l'intelligence artificielle et l'expansion de ses capacités de production. Cette stratégie d'investissement massif vise à préparer le terrain pour la production de véhicules à plus grande échelle et à moindre coût, avec une capacité projetée de trois millions de véhicules produits par an.



Elon Musk, lors d'une audioconférence avec des analystes, a révélé que la production du Model 2 était non seulement prévue pour débuter plus tôt que prévu, potentiellement dès la fin de l'année, mais aussi que cette accélération s'inscrivait dans un contexte de baisse des prix moyens des véhicules Tesla, qui sont passés de 46.000 à 42.110 dollars. Cette baisse de prix s'aligne avec les réductions déjà observées en Europe, aux États-Unis et en Chine, témoignant de la volonté de Tesla de rendre les véhicules électriques plus accessibles.