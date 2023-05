Ces métiers que ChatGPT ne remplacera pas

On ne parle que d’elle, ChatGPT, l’intelligence artificielle conversationnelle créée par OpenAI. Une innovation qui, comme du temps de la création de l’imprimerie, suscite toutes les craintes et toutes les fantasmes. Elle souligne aussi, et c’est un fait, à quel point, certains métiers à la valeur ajoutée parfois relative peuvent en fait être confiés à une IA.



En parallèle des nouveaux métiers qu’une telle innovation va inévitablement faire apparaître, ChatGPT va donc également en faire disparaître certains. Une récente étude Goldman Sachs estimait ainsi que 300 millions d'emplois seraient menacés à terme par cette IA. Mais d’autres ne pourront qu’être épargnés par l’essor de l’intelligence artificielle. Notamment, bien évidemment, les métiers manuels et créatifs, ceux qui requièrent une présence et une intervention humaine et ne pouvant pas être réalisés en télétravail.