Meta affiche des résultats en hausse mais effraie les investisseurs

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a dévoilé des résultats financiers impressionnants pour le premier trimestre, avec un profit net qui a plus que doublé, atteignant 12,37 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a également augmenté de 27 % pour s'établir à 36,455 milliards de dollars. Ces chiffres ont dépassé les attentes du marché, le consensus prévoyant respectivement 4,33 dollars par action et 36,16 milliards de dollars de chiffre d'affaires.



Cependant, malgré cette performance robuste, le titre de Meta a subi une chute importante de plus de 15 % après la clôture des marchés. Cette réaction semble être principalement due à une augmentation des prévisions d'investissement de la société et des perspectives jugées moins prometteuses pour le trimestre en cours. La firme californienne anticipe en effet un chiffre d'affaires situé entre 36,5 et 39 milliards de dollars, en dessous du consensus des analystes qui était de 38,3 milliards.



L'un des points clés de cette dynamique financière de Meta est son engagement continu envers le développement de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée. Le directeur financier de Meta a annoncé que les dépenses d'investissement pour l'année 2024 pourraient atteindre entre 35 et 40 milliards de dollars, en hausse par rapport aux prévisions antérieures. Ces fonds supplémentaires sont destinés à renforcer l'infrastructure nécessaire pour supporter les ambitions de la société en matière d'IA.