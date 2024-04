TotalEnergies envisage de déménager à la Bourse de New York

Cette proposition, qui intervient avant son audition par la commission d’enquête sénatoriale sur les engagements climatiques de l'entreprise, s'explique par une évolution notable dans la structure de l'actionnariat de la multinationale. En effet, la part des actionnaires institutionnels nord-américains est montée de 33 % à 48 % depuis 2012, majoritairement des États-Unis, tandis que l'actionnariat européen a diminué de 45 % à 34 %.



Selon Patrick Pouyanné, ce changement serait motivé par la recherche d'un environnement boursier plus favorable aux investisseurs en hydrocarbures, compte tenu des tendances actuelles des actionnaires américains qui augmentent leurs participations. « Qu’est-ce qui convient le mieux aux actionnaires américains ? Préfèrent-ils que les actions soient principalement cotées à New York ou en Europe ? Je pense que lorsque vous posez la question, vous avez la réponse », déclare-t-il, mettant en lumière les divergences entre les marchés boursiers européens et américains.



Cette annonce pourrait être perçue comme une réaction aux récentes politiques économiques françaises, notamment l'introduction d'une taxe rétroactive sur les rachats d'actions par Bruno Le Maire, ministre de l'économie. TotalEnergies, ayant racheté pour 8,2 milliards d'euros d'actions l'année dernière, pourrait voir dans ce transfert une échappatoire à ces nouvelles contraintes fiscales.