Grosse inquiétude pour Duralex, en redressement judiciaire

Ce mercredi 24 avril a marqué un tournant pour Duralex, entreprise emblématique du secteur de la verrerie, avec son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans. Malgré un prêt de quinze millions d'euros de l'État, visant à relancer la production après un arrêt de cinq mois du four verrier, la firme n'a pas réussi à redresser sa barre. Les crises répétitives, accentuées par la guerre en Ukraine et la flambée des coûts de l'énergie, ont placé Duralex dans une situation précaire.



Les défis économiques, tels que l'inflation et une consommation en baisse, couplés à une concurrence acharnée, ont sévèrement impacté l'entreprise. De plus, une condamnation récente à payer les droits de pollution de l'ancien propriétaire a ajouté une charge supplémentaire à ses finances déjà fragilisées.



François Dufranne, un employé de longue date et élu CGT, exprime son désarroi dans Le Parisien : « On nous a fait une présentation commerciale des objectifs de développement jusqu’en 2030, de belles présentations, un grand speech et trois semaines après, on apprend la demande de redressement judiciaire ». Cette annonce a provoqué une vague de mécontentement parmi les salariés, qui se voient une fois de plus confrontés à une insécurité d'emploi chronique.