Emmanuel Macron pivote sur la réindustrialisation de la France

Selon Emmanuel Macron, la réindustrialisation est le pilier principal pour renforcer le pouvoir d'achat, financer le modèle social français, réduire le déficit commercial et stopper le décrochage des territoires. Le président a souligné dans une interview à Challenges l'importance de cette bataille pour atteindre l'objectif du plein emploi.



L'Élysée estime que les politiques menées au cours des six dernières années portent leurs fruits. Emmanuel Macron vante la baisse des impôts et la création nette de 300 usines en France entre 2017 et 2022, en comparaison des 600 destructions entre 2008 et 2016. Les mesures prises ont également permis la création de 1,7 million d'emplois, contribuant ainsi à inverser l'impact de la crise de 2008 sur la désindustrialisation.