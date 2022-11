Ferrari ne connait pas la crise

Ferrari glisse sur les crises actuelles. Explosion de l'inflation, flambée des prix de l'énergie et du carburant… Tout cela n'a pas d'importance pour le constructeur automobile italien qui a annoncé des performances financières exceptionnelles pour le troisième trimestre. Ferrari a ainsi livré 3.118 véhicules cet été, soit quasiment 16% de plus qu'il y a un an à la même période.



Le chiffre d'affaires a enregistré lui aussi une hausse importante de 18,7%, à 1,25 milliard d'euros. Le bénéfice net progresse de 10%, à 228 millions d'euros. Les résultats sont tout aussi étincelants depuis janvier, avec un bénéfice net de 718 millions (+16%) et des ventes qui s'établissent à 3,72 milliards (+20%). En revanche, la marge bénéficiaire n'est « que » de 35% alors qu'il dépasse ce seuil.