Forte revalorisation des retraites en 2024

Outre la revalorisation des pensions de retraite, le locataire de Bercy a également annoncé des mesures sociales complémentaires. Les minimas sociaux, notamment le RSA, bénéficieront d'une augmentation d'environ 4,6 %, ce qui représente une hausse de 28 euros par mois. Bruno Le Maire a précisé que les aides apportées aux étudiants, comme l'augmentation des bourses et le repas à un euro, seraient maintenues dans le budget de 2024.



Les enseignes de supermarchés se sont engagées à vendre de l'essence sans réaliser de bénéfices, en réponse à une demande d'Emmanuel Macron. Ce dernier a également mentionné qu'une aide « limitée aux travailleurs » serait mise en place pour compenser la hausse des prix du carburant. Cette aide pourrait atteindre 100 euros par voiture et par an et concernerait 50 % des ménages les plus modestes. Le président a aussi indiqué que des pistes sont en cours d'évaluation pour modérer l'inflation, notamment via un accord sur la modération des marges dans divers secteurs économiques dont celui de la grande distribution.