Intelligence artificielle : Mistral AI, une licorne française à 2 milliards de dollars

En moins d'un an, Mistral AI a su se positionner au cœur du secteur de l'intelligence artificielle, tant en Europe qu'aux États-Unis. Fondée en mai par Arthur Mensch et ses associés, tous des spécialistes de l'IA ayant travaillé pour des entreprises américaines de renom, la start-up a rapidement gravi les échelons. Avec une première levée de fonds de 105 millions d'euros en juin et cette récente opération portant la valorisation de l'entreprise à environ 2 milliards de dollars, Mistral AI se positionne parmi les licornes européennes les plus prometteuses.



Le succès de Mistral AI se reflète également dans ses soutiens financiers de poids, incluant Salesforce, BNP Paribas, CMA CGM, et même le groupe Nvidia. Cette diversité de bailleurs de fonds souligne l'attrait croissant pour les solutions d'IA développées en Europe et l'importance stratégique de ce secteur pour l'économie globale.



Le cœur de la réussite de Mistral AI réside dans son approche technologique innovante et son équipe d'experts de haut niveau. Arthur Mensch, le PDG, a forgé son expertise chez DeepMind, filiale de Google dédiée à l'IA, tandis que ses associés ont des antécédents chez Meta, contribuant à des projets d'IA d'envergure mondiale.