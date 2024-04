Philips conclut un accord financier majeur pour régler des litiges aux États-Unis

En outre, Philips a signalé qu'une provision de 982 millions d'euros avait été comptabilisée au premier trimestre de 2024 pour couvrir les paiements futurs prévus pour 2025. Cette décision reflète une gestion prudente des ressources en anticipation des décaissements à venir.



Malgré cet accord, le président-directeur général de Philips, Roy Jakobs, a précisé que la résolution de cet accord ne signifiait pas la fin des difficultés pour Philips. Il reste des poursuites en cours et une enquête criminelle menée par le département de la Justice des États-Unis. La société reste néanmoins optimiste quant à sa capacité à gérer les risques juridiques restants, jugés « très gérables » selon les analystes.



Cet accord marque un tournant pour Philips en mettant fin à une période prolongée de litiges coûteux et en redonnant confiance aux investisseurs quant à la capacité de l'entreprise à surmonter ses défis réglementaires et financiers. Toutefois, le chemin vers une stabilisation complète reste pavé d'incertitudes juridiques et réglementaires qui nécessiteront une vigilance continue.