Le gouvernement au secours des Ehpad

La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, a déclaré l'allocation d'une somme substantielle de 695 millions d'euros pour soutenir près de 7.000 établissements et services d'aide à domicile à travers le pays en 2023. Ces fonds, issus d'un effort coordonné avec les agences régionales de santé, visent à pallier les difficultés financières immédiates exacerbées par l'inflation et d'autres pressions économiques​. Les régions telles que l'Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes reçoivent les parts les plus significatives, reflétant les disparités régionales en termes de pression démographique et de coûts opérationnels​.



Ce financement vise à stabiliser le secteur des Ehpad en réponse à des défis de longue date tels que le manque de personnel, les coûts opérationnels croissants, et la nécessité d'améliorer la qualité des soins. De plus, il répond aux cris d'alarme récents de la Fédération hospitalière de France qui a souligné le besoin urgent de soutien financier pour compenser les effets de l'inflation sur les hôpitaux et les Ehpad publics.