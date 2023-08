Les nouvelles mesures fiscales sur l'automobile vont faire payer les conducteurs

La loi prévoit un alourdissement des taxes pour les voitures polluantes, plus précisément les acheteurs de voitures neuves, d'après Les Échos. Une mesure emblématique concerne l'abaissement du seuil du malus au poids de 1,8 tonne à 1,6 tonne, pénalisant ainsi les véhicules les plus lourds et consommateurs de carburant. Le gouvernement a également annoncé son intention de déplafonner le malus automobile. Actuellement, le cumul des malus au poids et CO2 est limité à 50.000 euros ou à 50 % du prix du véhicule, mais cette restriction sera levée.



L'idée d'un malus au poids pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables a été mise de côté pour l'instant, malgré les préoccupations concernant les gros SUV électriques. Le seuil de déclenchement du malus appliqué aux émissions de CO2 diminue depuis plusieurs années de 5 g/km par an. Il devrait donc passer de 123 g/km en 2023 à 118 g/km l'an prochain.