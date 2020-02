Les paris en ligne ont encore progressé en 2019

Les parieurs ont été au rendez-vous sur les sites de paris hippiques, sportifs et de poker. L’Arjel a relevé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros pour l’ensemble du secteur, avec une part prépondérante pour les paris sportifs qui ont représenté près des deux tiers des ventes en 2019, c’est davantage que l’année précédente. Les trois catégories de paris affichent en fait une croissance par rapport à 2018, la hausse moyenne s’établissant à 18%. Le segment du poker se contente toutefois d’une hausse de son produit brut de 6% (malgré tout, le segment enregistre son deuxième plus important chiffre d’affaires depuis 2010).



L’an dernier, ce sont 2,8 millions de joueurs uniques qui ont tenté leur chance en ligne. Le pari moyen s’est élevé à 508 euros en 2019, c’est un niveau similaire à celui de 2017, mais plus élevé qu’en 2018. L’Arjel explique cette différence par l’effet « Coupe du monde de football » cette année-là : le secteur des paris sportifs en ligne a vu affluer de nombreux nouveaux joueurs, en particulier des parieurs « récréatifs ». Autrement dit, ces derniers ont surtout misé de petites sommes.