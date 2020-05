Renault, Nissan et Mitsubishi dévoilent leur nouvelle stratégie

Terminé, la course aux volumes. Jean-Dominique Senard, le président de l'Alliance, veut désormais miser sur la compétitivité des trois constructeurs au travers d'un nouveau modèle où chaque membre de l'organisation devient un référent dans les régions où il possède les meilleurs atouts stratégiques et y agira comme « facilitateur et soutien de la compétitivité des autres », précise l'Alliance dans un communiqué. « Le nouveau modèle de l'alliance se recentre sur l'efficience et la compétitivité plutôt que sur les volumes », confirme le dirigeant, qui assure qu'il n'y a aucun doute sur l'avenir et la manière dont les trois groupes vont fonctionner. « Il n'y aura pas de retour en arrière », indique-t-il aussi comme pour refermer l'ère Carlos Ghosn.



Dans ce nouveau schéma qui emprunte la structure « leader-follower », Nissan devient le référent pour les marchés chinois, japonais et en Amérique du Nord. Renault le sera pour l'Europe, la Russie, l'Amérique du Sud, et l'Afrique du Nord. Quant à Mitsubishi Motors, l'entreprise devient la référence de l'Alliance pour les pays d'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Nissan devient le chef de file (« leader ») sur la conduite autonome et les moteurs électriques sur plateformes dédiées. Renault sera responsable des technologies de connectivité basées sur Android (exception faite de la Chine où c'est Nissan qui prend la main).