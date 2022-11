Renault-Nissan : un accord d'ici la fin de l'année ?

En devenant actionnaire de référence de Nissan avec 43% du capital, Renault a tout simplement sauvé le constructeur japonais de la faillite. Mais depuis, les relations entre les deux groupes se sont détériorées, en particulier depuis l'arrestation au Japon de Carlos Ghosn, l'architecte de l'Alliance. La « Renaulution » voulue par Luca de Meo, le directeur général de Renault, est l'occasion pour les deux entreprises de moderniser leur partenariat et de rééquilibrer les relations tout comme les participations.



Nissan cherche ainsi à faire baisser le capital détenu par Renault à 15% seulement. Du côté du Français, on voudrait que Nissan donne son accord et travaille avec Renault dans les deux nouvelles filiales du groupe : d'un côté Horse, spécialisée dans les véhicules thermiques, et de l'autre, Ampere, la marque dédiée aux voitures électriques. Un accord pourrait déboucher d'ici la fin de l'année, et peut-être même dès mi-décembre, croit savoir BFMTV sur la base de sources internes.