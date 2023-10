Automobile : le marché de l'occasion en recul en septembre

Sur le segment des véhicules de moins de 5 ans, qui constitue 36 % du marché de l'occasion, ces nouvelles motorisations comptent pour une vente sur cinq. Concernant les prix, l'indice proposé par le groupe Auto1, une plateforme d'achat et de vente entre professionnels de l'automobile en Europe, reste stable en septembre 2023, à 148 sur une base 100 en janvier 2015.



Cet indice est cependant en nette baisse par rapport à l'année précédente où il avait dépassé les 170 durant certains mois. D'après AutoScout24, le prix moyen des voitures d'occasion s'élevait à un peu plus de 30.000 euros, soit une augmentation de 6,2 % par rapport à septembre 2022. Toutefois, les prix semblent montrer une légère tendance à la baisse au cours des six derniers mois.