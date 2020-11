Bercy obtient un report du Black Friday

Malgré tout, cette démarche du gouvernement semble bien accueillie par les professionnels. Dans un tweet, Michel-Edouard Leclerc a expliqué que les magasins pourraient rouvrir le 28 novembre, « en contrepartie d'un report des opérations prévues pour le Black Friday ». Il appelle les adhérents du réseau Leclerc à se rallier à cette « démarche collective ». Les acteurs de la grande distribution et du commerce en ligne accueillent « favorablement » l'initiative de Bercy, d'après LSA.



Reste à connaître la position d'Amazon. Le géant du commerce en ligne a toutes les cartes en main : c'est lui, finalement, qui décidera si oui ou non le Black Friday aura lieu le 27 novembre. Et, sans réelle surprise, son PDG, Frédéric Duval, a suivi les demandes du gouvernement : au JT de 20 heures de TF1, il a annoncé accepter le report du Black Friday d'une semaine. Ce dernier se tiendra donc le 4 décembre 2020, mais uniquement en France, le reste du monde continuant de proposer cette journée de promotions le 27 novembre 2020.