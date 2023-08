Changement de cap inattendu à La Banque Postale, le président démissionne

Arrivé à La Banque Postale après avoir passé une grande partie de sa carrière à la Société Générale, Philippe Heim a grandement contribué à la transformation de la banque publique. Sous sa direction, La Banque Postale est devenue un bancassureur complet, étendant ainsi sa portée et sa fonctionnalité. Sa réalisation majeure reste la finalisation de la fusion avec CNP Assurances. Un processus initié début 2020 qui a été concrétisé au premier semestre 2023, par la création d'un holding détenu intégralement par La Banque Postale. Cette entité regroupe toutes les activités d'assurance du groupe, permettant ainsi une optimisation et une centralisation des services.



Le départ de Heim a surpris le secteur. Il avait été reconduit à la tête de la banque en février dernier pour un mandat de cinq ans. Toutefois, son remplacement est déjà en cours. Stéphane Dedeyan, l'actuel directeur général de CNP Assurances et membre du directoire de La Banque Postale, assumera l'intérim en tant que président du directoire. On connaitra le successeur de Philippe Heim dans les prochaines semaines, il sera sera nommé par le conseil de surveillance de la banque.