Perrier va détruire une partie de sa production

Cette annonce fait suite à des révélations plus larges concernant des pratiques non conformes appliquées à certains de ses sites français, soulignant une période de vigilance accrue pour le minéralier.



La situation actuelle s'inscrit dans un contexte plus large de questionnements sur les pratiques de l'industrie de l’eau en bouteille en France. En effet, depuis fin janvier, Nestlé Waters fait face à des pressions pour avoir utilisé des traitements interdits afin de maintenir la qualité de certaines eaux.



Le Sénat a lancé le 11 avril une mission d’information parlementaire destinée à examiner les failles potentielles dans le contrôle étatique des fabricants d’eaux en bouteille. Cette démarche vise à assurer une transparence et une régulation efficace du secteur, dans le but de protéger les consommateurs et de préserver la réputation de la France comme producteur d'eaux minérales de qualité.