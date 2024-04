Soulagement pour la France, les notes des agences ne changent pas

Ces évaluations surviennent dans un contexte où la France présente un ratio d'endettement parmi les plus élevés de l'Union Européenne, avec 110,6% du PIB, juste derrière la Grèce et l'Italie. Malgré cela, Fitch et Moody's classent la dette française comme de « haute qualité », reconnaissant la robustesse de l'économie française, diverse et dynamique, ainsi que la force de ses institutions.



Le ministre des Finances Bruno Le Maire a réagi en affirmant que ces résultats étaient un appel à « redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques ». Il a réitéré l'engagement du gouvernement à réduire le déficit public en dessous de 3% du PIB d'ici 2027, conformément aux exigences de l'Union Européenne.