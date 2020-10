Comment vivre "le monde d'après"

Cette période exceptionnelle de confinement que nous avons vécue aura au moins eu le mérite de permettre à chacun d’entre nous de faire un retour sur soi et de redécouvrir les vraies valeurs de la vie : la famille, les amis, le travail, la religion, la nation, la solidarité, le sens du service, la chaleur du soleil, la beauté des paysages, le chant des oiseaux, etc.

Pour sortir du confinement par le haut, je recommande la lecture de ce petit livre sans prétention qui peut vous aider à retrouver le goût de vivre, en jetant un regard nouveau sur le monde d’après, en relativisant l’importance des choses et des évènements, en réapprenant à goûter la joie des plaisirs simples, et en retrouvant le sens des valeurs humaines fondamentales.

C’est une invitation à reprendre notre chemin du bonheur avec une nouvelle lueur d’espoir donnée par la perspective de vivre dans « un monde d’après » que nous avons le pouvoir de rendre meilleur, si nous le décidons aujourd’hui.

Ce récit est une histoire de main : tendre la main à l’égaré, être main dans la main dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, prendre la main rugueuse de la personne âgée, prendre en main l’éducation de l’enfant, savoir passer la main au plus compétent et au plus jeune, faire un signe de la main à l’étranger, maintenir la barre d’une main ferme quand c’est nécessaire, accepter sa propre main fragile, flirter avec la main de Dieu…

Une lecture au premier niveau, celui de la sagesse, du bon sens, de la mesure.



Un livre à mettre entre les mains de tous, petits et grands, comme une sorte de vade-mecum du bonheur.