Commerces de centre-ville : l'État pourrait acheter et louer des locaux commerciaux

Le gouvernement n'a pas été avare de mesures de soutien aux entreprises depuis le début de la crise sanitaire. On a vu les pouvoirs publics mettre en place un programme de chômage partiel pour éviter les licenciements, reporter (puis annuler) les cotisations sociales et fiscales, garantir des prêts bancaires, déverser des dizaines de milliards d'euros dans l'automobile, l'aéronautique, le tourisme. Mais le gouvernement a identifié un secteur qui va lui aussi avoir besoin d'aide sous peine de multiplier les faillites : les commerces. Pas question de voir des milliers d'artisans et de commerçants — en particulier en centre ville — mettre la clé sous la porte à cause du confinement.Selon Les Echos Une centaine de foncières installées dans les départements pourraient ainsi procéder à 10.000 opérations de ce genre. La Caisse des dépôts serait la cheville ouvrière de l'initiative, avec l'aide des collectivités locales. La mesure, spectaculaire, serait annoncée dans les prochains jours, mais sa mise en œuvre pourrait attendre le plan de relance attendu cet automne.