Contrôle de la vérité, démocratie et ambiguïté, une analyse de Gaël Chesné

Ils en sont capables, dans l’absolu. Mais le veulent-ils ? Le peuvent-ils ? Jusqu’à présent, ils ne se sont guère illustrés en ce sens. Le ras-le-bol de la population s’est pourtant déjà clairement exprimé, dans les urnes et dans la rue. Dans les urnes : comme en 2005, lorsque les électeurs dirent non à près de 55% au traité constitutionnel de l’Union européenne pour signifier leur refus du bât libéral, dans une Europe ouverte à une immigration démesurée et à la spoliation du « village monde » ; et dans la rue : comme en 2018 et en 2019, lorsque les citoyens protestèrent en Gilets Jaunes par millions, sur les ronds-points et dans les artères des métropoles, contre leur avilissement continu, contre la violence persistante de l’État et de ses élites, défenseurs de la nation européenne et globale plutôt que de la nation nationale.

Mais en ces deux occurrences, le pouvoir dénia leur expression. Deux ans après le référendum de 2005, le gouvernement de M. Sarkozy ratifia au Parlement le traité jumeau de Lisbonne pour corriger l’erreur des votants ; et en 2018 et 2019, le pouvoir disloqua-t-il le mouvement des Gilets Jaunes par la force des mots et la force du poing ensuite. Il me semble que toute cette classe dirigeante est prise au piège de l’endogamie, admirablement décrit par Taine comme suit : « Leur cercle est trop étroit et trop soigneusement clos. Enfermés dans leurs châteaux et leurs hôtels, ils n’y voient que les gens de leur monde, ils n’entendent que l’écho de leurs propres idées, ils n’imaginent rien au-delà (…) Ils ne comprennent rien au vaste monde qui enveloppe leur petit monde. »