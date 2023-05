Croissance : une lueur d'espoir au second trimestre 2023

Au premier trimestre 2023, le PIB français a connu une croissance de 0,2%. Ce chiffre, bien que modeste, est toutefois un signe de progrès. Pour le second trimestre, la Banque de France prédit une légère hausse. Ce rebond, quoique modeste, est une lueur d'espoir pour l'économie française. L'activité a augmenté dans les trois grands secteurs : l'industrie, les services et le bâtiment. Cette croissance a été alimentée par un rebond dans les secteurs touchés par les grèves contre la réforme des retraites en mars, tels que les transports et l'énergie. Toutefois, des signes de ralentissement sont attendus en mai dans l'industrie et le bâtiment, en partie en raison d'un plus grand nombre de jours fériés ce mois-là.



Pour l'ensemble de l'année, la Banque de France mise toujours sur une croissance du PIB de 0,6%, un chiffre inférieur à la prévision du gouvernement (1%) et nettement en dessous de la croissance de 2,6% enregistrée en 2022. Dans ce contexte de croissance modeste, une autre bonne nouvelle émerge : pour la première fois depuis l'été 2020, les prix dans l'industrie connaissent un certain relâchement. Les industriels constatent une baisse des prix pour les matières premières et une stabilisation pour les produits finis.