Dassault Aviation, une entreprise française au cœur de la guerre économique industrielle internationale

L’expertise de Dassault dans les sujets industriels aéronautiques attirent beaucoup de curieux, notamment les puissances voulant développer leurs propres équipements et matériels militaires. Les services de renseignements français ont notamment été alertés par plusieurs agissements touchant des employés de l’avionneur. Entre 2013 et 2016 deux ingénieurs travaillant aux bureaux d’étude de Dassault se sont mariés avec des femmes chinoises. Ce fut une méthode utilisée par les renseignements chinois pour mener de l’espionnage chez Airbus. Le fait que la Chine développe depuis quelques années son propre avion de chasse, le Chengdu J-20, rend ces événements encore plus susceptibles d’être suivis par les renseignements français. Des retraités ayant eu des rôles importants dans les programmes techniques chez Dassault ont aussi été approchés par des chinois qui ont proposé des pactoles avantageux.Cependant, ces tentatives de renseignement ne se font pas que dans un sens. Dassault s’engage également à son tour dans la recherche d’information, à commencer pour son recrutement. En 2021, Dassault a confié à une start-up du renseignement la mission de mener une enquête concernant l’une de ses candidates pour un rôle junior. L’enquête a révélé que cette candidate aurait sympathisé avec la mouvance radicale islamiste, ne donnant évidemment pas suite au recrutement. Le SCAF, projet du nouvel avion de combat porté par Dassault et Airbus, est un excellent autre exemple d’intelligence économique toujours d’actualité. En tant que maître d'œuvre du projet, Dassault a insisté pour ne pas dévoiler ses savoir-faire à son partenaire du projet, Airbus. L’objectif pour Dassault est de protéger ses avancées technologiques et innovantes qui contribuent grandement à son avantage concurrentiel sur le marché international. Ceci constitue un réel exemple d’intelligence économique pour protéger la propriété intellectuelle d’une entreprise.L’inde est historiquement le plus gros client de la branche militaire de Dassault Aviation à l’export. Après avoir opéré le Mirage 2000 pendant plusieurs années, l’Inde a remplacé cette flotte vieillissante par plusieurs commandes importantes de Rafale. Malgré cette relation historique, la commande de 36 nouveaux Rafales passée en 2016 par l’Indian Air Force a reçu un nombre important de critiques à l’intérieur du pays, notamment sous fond de corruption. Les dirigeants de Dassault en Inde auraient alors été mis sous surveillance par le logiciel aspirateur de données, Pegasus. Ce logiciel, mis en place par la société israélienne NSO GROUP, est considéré comme l’un des outillages de cyberespionnage les plus pointus et efficaces au monde. Il permet entre autres d’infecter l’appareil électronique de la personne visée de manière discrète et d’avoir accès à l’ensemble de ses données. Cette cyberattaque, vraisemblablement menée par le gouvernement indien de l’époque, démontre la nécessité d’avoir des mesures de protection de données avancées pour se protéger même face à d’alliés potentiels, surtout dans le secteur de la défense. Cet exemple démontre l’importance de l’intelligence économique dans le domaine militaire et géopolitique. Les informations recueillies sont utilisées pour perturber et déstabiliser une entreprise.Pour faire face à ces menaces extérieures, Dassault mobilise également sa proximité historique avec l'État français. Ces deux parties, en collaborant ensemble depuis les premiers jours de Dassault, renforcent leurs intérêts mutuels. En produisant des avions made in France, Dassault contribue à l’emploi, à l’attractivité du pays, à la balance commerciale extérieure et à l'indépendance des capacités de l’armée française. La France, elle, de part son rayonnement international et son réseau diplomatique étendu sur les cinq continents, contribue au renseignement et aux négociations commerciales portant sur de gros contrats. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’à chaque signature de commande Rafale à l’export, un membre du gouvernement, généralement le ministre des Armées, est présent aux côtés des responsables Dassault et de l’acheteur. Cette étroite collaboration est une véritable source d’information pour Dassault. Pour sa branche militaire, les états représentent son unique type de client. Une négociation entre état via la France est donc une parfaite source de renseignements stratégiques pour Dassault pour comprendre au mieux leurs attentes et leurs besoins.Le cas de l'entreprise française Dassault Aviation illustre parfaitement le recours régulier à certains procédés d'intelligence économique dans l'industrie de défense. Les tous derniers résultats positifs de Dassault, tant dans le secteur militaire avec ses Rafales que civil avec ses avions d'affaires, vont très probablement accélérer ces tentatives de prise d'information de la part de la concurrence. A Dassault de savoir se protéger mais aussi contre-attaquer pour pouvoir conserver sa position de leader à travers le monde. 