Discussions difficiles pour taxer les multinationales du numérique

À l’issue d’une réunion qui s’est tenue ce vendredi à Paris au sein de l’OCDE, « de nombreux pays ont exprimé leur préoccupation » concernant les exigences américaines, selon le communiqué. Une en particulier fait débat : le concept du « safe harbour » qui permettrait à une entreprise de choisir le mode de taxation. À savoir, soit celui qui est en train d’être élaboré dans le cénacle de l’OCDE et qui devrait aboutir à une taxation plus juste de ces entreprises. Soit conserver le modèle actuel dont la France et une bonne partie de l’Europe ne veulent plus.



Il n’existe « aucun consensus » sur cette idée américaine, reconnaît Pascal Saint-Amans, en charge de la fiscalité, durant une conférence de presse. S’il n’a pas précisé quels étaient les pays en désaccord avec la proposition de Washington, on sait déjà que la France s’y refuse. Paris s’y est opposé publiquement, quelques jours après que les États-Unis l’a mise sur la table en fin d’année dernière. Difficile dans ces conditions d’imaginer un accord sur cette base.