Dividendes : les entreprises du CAC 40 toujours plus généreuses envers leurs actionnaires

Les trois principaux bénéficiaires de la générosité des entreprises du CAC 40 envers leurs actionnaires sont la famille Arnault (2,4 milliards d'euros), le fonds américain Blackrock (2 milliards) et… l'État, qui en tant qu'actionnaire a touché 1,32 milliard d'euros au titre de l'exercice 2021. Les familles Bettencourt, avec 890 millions, et Pinault (620 millions) ferment le top 5, selon les calculs de l'ONG Observatoire des multinationales.



La priorité a été mise sur les actionnaires, détaille le rapport. En 2021, les dividendes ont ainsi progressé de 32% par rapport à l'année précédente. Les entreprises du CAC 40 ont également fortement investi (23 milliards) pour racheter leurs actions, un processus visant à enchérir le cours des titres restants. Et donc à gratifier un peu plus les actionnaires.