Il nous reste moins de 10 ans pour concrétiser l’Agenda 2030 !

Il y 6 ans, le 25 septembre 2015, la France et les 192 autres États membres de l’Organisation des Nations Unies ont adopté, l’Agenda 2030, le nouveau référentiel universel de développement durable structuré autour de 17 objectifs.



Si l’Agenda 2030 constitue une véritable boussole permettant de préparer un futur souhaitable en France comme à l’international, l’appropriation de ce référentiel et son application suscitent encore des interrogations. De plus, la pandémie mondiale a exacerbé les déficiences des modèles de développement actuels, renforçant d’autant l’urgence pour les gouvernements et la société civile d’agir ensemble de manière structurée et coordonnée.



Aussi, le Premier ministre m’a confié une mission temporaire qui a pour objectif de mobiliser et structurer le mouvement multi-acteurs et multi-échelles autour des objectifs de développement durable (ODD). Il s’agira de renforcer la mise en œuvre de la “Feuille de route de la France” qui fixe le cap pour une France entreprenante, solidaire et écologique. Pour répondre au premier enjeu de notre feuille de route qui est d’agir pour une transition plus juste, il convient de concevoir la stratégie de l’entreprise à partir des ODD qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur. Tout est lié et la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) constitue un véritable levier pour faciliter l’appropriation des ODD par le monde économique.





Florence Provendier, députée des Hauts-de-Seine