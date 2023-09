Immobilier : le marché de la location de plus en plus difficile

Le marché locatif est en tension dans les grandes villes françaises, avec une baisse globale de près de 20 % des biens en location en un an. Les villes de Rennes et Paris sont particulièrement touchées, avec des chutes respectives de 42,9 % et 38,2 % du nombre de logements disponibles à la location. La ville de Nice n'est pas en reste avec une baisse de 33,9 %, suivie de Marseille et Bordeaux qui enregistrent une réduction de 15,8 %, selon une étude SeLoger révélée par BFMTV.



Cette situation affecte notamment les étudiants et les travailleurs saisonniers qui peinent à trouver un logement. « C'est vraiment un système de vase communicant », indique Thomas Lefebvre, le directeur scientifique de Seloger. La raison principale de cette tension est le resserrement des conditions d'accès au crédit immobilier et la hausse des taux d'intérêt. Thomas Lefebvre explique que « l'achat immobilier est devenu très compliqué en France du fait de l'augmentation des taux d'intérêt et des restrictions d'accès au crédit », ce qui pousse de nombreux Français à rester locataires.