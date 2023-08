L'économie allemande dans un trou d'air

À l'intérieur du pays, le gouvernement est divisé sur les mesures à prendre pour stimuler l'économie allemande. Alors que le ministre de l'Économie plaide pour la subvention des industries énergivores, le ministre des Finances, Christian Lindner, s'y oppose farouchement. Cette division s'étend jusqu'à Olaf Scholz, le chancelier, qui est également contre cette proposition. Marcel Fratzscher, expert et chef de l'institut économique DIW Berlin, estime que le problème n'est pas conjoncturel mais structurel. Il appelle à un « programme de transformation à long terme, avec une offensive d'investissement, une large débureaucratisation et un renforcement des systèmes sociaux ».



En plus des défis politiques, l'économie allemande fait face à des obstacles structurels tels que la lenteur de la numérisation, le manque de main-d'œuvre qualifiée et l'incertitude sur le coût de l'énergie à moyen terme. Tous ces facteurs ont un impact sur le moral des entrepreneurs, qui a poursuivi sa baisse en août pour le quatrième mois consécutif. Malgré un tableau général peu reluisant, quelques indicateurs offrent une lueur d'espoir. Les investissements ont progressé de 0,6% dans les équipements et de 0,2% dans le bâtiment. De plus, les dépenses de consommation ont légèrement augmenté de 0,1%. Ces chiffres s'expliquent par un marché du travail qui reste solide et des salaires en hausse.